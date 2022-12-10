مقتل امرأة في حادث احتجاز رهائن بألمانيا

برلين-سانا

قتلت امرأة خلال قيام مسلح باحتجاز رهائن داخل مركز تجارى وسط مدينة دريسدن الألمانية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الشرطة الألمانية قولها في بيان اليوم: إن عملية احتجاز رهائن في دريسدن التي دفعتها إلى إخلاء مركز تجاري وسوق “شتريتزل ماركت” انتهت، مشيرة إلى أنه “تم تحرير شخصين وإلقاء القبض على المشتبه به بعملية الاحتجاز”.

وكان بيان سابق أفاد بأن إدارة شرطة دريسدن نفذت عملية وسط المدينة على خلفية الاشتباه في احتجاز رهائن من قبل مسلح، موضحة أن المسلح أطلق النار وقتل امرأة، ثم اقتحم محطة إذاعة محلية وأطلق عدة طلقات قبل أن يفر إلى مركز تجاري، حيث احتجز عدداً من الرهائن.

وأشار البيان إلى أن الشرطة بدأت التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث وملابساته.

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