تسيير سيارات جوالة بحماة لبيع المواطنين مادتي السكر والزيت النباتي المباشر

حماة-سانا

سيّر فرع المؤسسة السورية للتجارة بحماة عدة سيارات جوالة لبيع المواطنين مادتي السكر والزيت النباتي المباشر عبر البطاقة الإلكترونية.

وأوضح مدير الفرع المهندس حيدر اليوسف لمراسل سانا أنه يمكن لأي مواطن الحصول على مخصصاته من مادتي السكر، والزيت النباتي من السيارة الجوالة عبر بطاقته الإلكترونية دون انتظار وصول الرسالة النصية مبيناً أنه تم وضع سيارة جوالة في مرآب المؤسسة اليوم وغداً على أن تنتقل السيارات الجوالة لاحقاً إلى مختلف أحياء مدينة حماة لتخفيف أعباء النقل عن المواطنين.

ولفت إلى أنه تم طرح كميات جيدة من مادتي السكر والزيت النباتي في عدد من صالات، ومنافذ البيع التابعة للمؤسسة المنتشرة بمختلف مناطق المحافظة لبيع المواطنين مخصصاتهم المستحقة عبر البطاقة مشيراً إلى أن الفرع استجر مؤخراً نحو 2000 طن من مادة السكر من أجل بيعها للمشتركين بسعر التكلفة البالغ 4600 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency