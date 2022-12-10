(أمانتي قوتي).. مبادرة لتدريب وتمكين يافعات دار الرعاية الاجتماعية في السويداء

السويداء-سانا

نظم مركز دعم وتمكين المرأة التابع لفرع جمعية تنظيم الأسرة بالسويداء اليوم مبادرة بعنوان (أمانتي قوتي)، لتدريب يافعات في دار الرعاية الاجتماعية (بيت اليتيم) على طرق الدفاع عن النفس.

وجرى خلال المبادرة التي أقيمت في ختام فعاليات الجمعية لحملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، تدريب الفتيات على مهارة الدفاع عن النفس كحق من حقوقهن، ليكن قادرات على التصدي لأي مضايقة قد يتعرضن لها، وللتغلب على المعتقدات بأنهن الجنس الأضعف إضافة لتخصيص جلسة حوارية حول التحرش الجنسي الذي قد يتعرض له الأطفال والنساء وآثاره النفسية وآليات مواجهته وكيفية تقديم المساعدة للشخص الذي يتعرض له.

وأوضحت مديرة الحالة في مركز دعم وتمكين المرأة وعد ملاك في تصريح لمراسل سانا أن الهدف من المبادرة تمكين الفتيات من الدفاع عن أنفسهن وكسر الأفكار النمطية السائدة بالمجتمع حول ضعف الفتاة.

فيما أشارت مقدمة الدعم النفسي والاجتماعي في المركز ساندي نصر الدين إلى أن المبادرة جاءت انطلاقاً من كون الدفاع عن النفس حقا من حقوق النساء والفتيات حول العالم، وباعتبار أن السكوت عن المضايقة يعني الاستمرار بتكرارها.

وكان مركز دعم وتمكين المرأة نظم في الرابع من الشهر الحالي مبادرة بعنوان (أستطيع أن أكون) بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع مركز (أيا) للفنون والتنمية، تضمنت تدريبات لذوي الإعاقة على كيفية تصميم أعمال يدوية من صنع أيديهم مع عبارات ورسائل ضد العنف.

وتأسس فرع جمعية تنظيم الأسرة بالسويداء عام 1992 ويهدف إلى التوعية بمفاهيم الصحة الإنجابية، وتقديم الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والمشورة، بما يسهم في تحسين أوضاع الأسرة.

عمر الطويل

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