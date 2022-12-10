ورشة عمل تدريبية بحماة حول أهداف التنمية المستدامة

حماة-سانا

أقامت هيئة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع محافظة حماة ورشة عمل تدريبية حول أهداف التنمية المستدامة بمشاركة متدربين من مختلف الجهات العامة والخاصة، وذلك في فندق بيت الشرق بحماة.

وفي تصريحات لمراسل سانا بين مستشار رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي رفعت حجازي أن الورشة تسهم ببناء قدرات المشاركين لإعداد التقرير المحلي للتنمية المستدامة في حماة، وكيفية التعاطي مع مؤشرات التنمية، وتحديد احتياجات المحافظة بما يتناسب مع بنود إعلان التنمية المستدامة الـ17 التي تم إقرارها من قبل الأمم المتحدة، بمشاركة سورية والتي تشمل عدة قضايا وتحديات منها عدم المساواة والاضطراب المناخي وتدهور البيئة والازدهار والسلام والعدالة وغيرها.

وأضاف حجازي: إنه بعد تحديد الأولويات سيتم التدريب على تحديد التدخلات المناسبة للانتقال بجهود التنمية المحلية من العمل الإغاثي وتقديم المعونات الإنسانية إلى مرحلة التعافي، والانطلاق لإحداث تنمية شاملة ومتكاملة كهدف أساسي من وراء هذه الورشات التي بدأت اليوم في محافظة حماة وستشمل لاحقاً أربع محافظات أخرى، هي طرطوس والسويداء ودير الزور وحلب, لافتاً إلى أنه بعد 4 أو 5 أشهر، سيتم إعداد تقرير على المستوى المحلي يحاكي ملامح التنمية المستدامة لسورية لعام 2030.

بدوره أوضح مدير تربية حماة يحيى منجد عبر مشاركته بالورشة أن المديرية تنجز مؤشرات إحصائية شاملة سنوياً عن كل ما يتعلق بعملها كإعداد الكوادر التدريسية والإدارية والطلاب والمتسربين دراسياً حتى الأثاث المدرسي والمرافق التعليمية، والتي يبنى عليها القرار التربوي، وذلك بعد رفعها لوزارة التربية والجهات الوصائية.

كما أشار نائب رئيس جامعة حماة الدكتور درغام رحال إلى أن الورشة تعنى بالتدريب حول كيفية إعداد تقرير التنمية المستدامة ورؤية الجهات المعنية بهذا الخصوص وصولاً إلى اعتماد استراتيجية شاملة للتنمية في حماة، تراعي المهارات الفردية من جهة وخبرات المؤسسات والجهات ذات الصلة من جهة ثانية.

ولفت أمين عام محافظة حماة محمد قصاب إلى أن الورشة التي تستمر ثلاثة أيام تركز على تدريب المشاركين حول طرق جمع البيانات والمؤشرات وتحليلها، والاستفادة من الخبرات والتجارب المحلية والدولية بهذا الخصوص لما يمكنهم من إعداد تقرير التنمية المستدامة بصورة علمية ومنهجية.

حضر افتتاح الورشة محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة.

عبدالله الشيخ

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