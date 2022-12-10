تكريم عدد من الطلاب المتفوقين في ثقافي المزة

دمشق-سانا

كرمت جمعية المبرة النسائية للتنمية الاجتماعية وكفالة اليتيم بالتعاون مع وزارة التربية اليوم عدداً من الطلاب المتفوقين المستفيدين من خدمات الجمعية، وذلك في فعالية أقيمت بالمركز الثقافي في المزة.

وتضمنت الفعالية التي حملت عنوان (انطلق لهدف) فقرات شعرية، ومسرحية، ولوحات فنية، وعرض قصة نجاح لأحد الطلاب المتفوقين، كما تم تكريم عدد من متطوعات الجمعية.

وفي كلمة لها خلال الفعالية أوضحت رئيسة الجمعية مها دياب أن هذا التكريم من شأنه تشجيع الطلاب على التفوق ومتابعة الدراسة، فضلاً عن دعم ومشاركة الأهل لنجاح أبنائهم والذي جاء ثمرة جهد ومتابعة من الطالب وأسرته ودعم الجمعية للفئات المحتاجة بالمجتمع، مبينة أن التكريم شمل عدداً من طلاب الصفوف الانتقالية والشهادات.

يشار إلى أن جمعية المبرة النسائية للتنمية الاجتماعية وكفالة الأيتام تأسست عام 1945، وتعمل على دعم الأطفال الأيتام وفاقدي الرعاية الأسرية نفسياً وتربوياً وتعليميا،ً وتأمين السكن البديل لهم ومساعدة الأسر الأكثر احتياجاً.

حضر الفعالية وزير التربية الدكتور دارم طباع.

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