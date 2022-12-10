حملة تشجير من دوار خربة غزالة إلى البانوراما بمدينة درعا

درعا-سانا

نفذت مديرية الحدائق في مجلس مدينة درعا حملة تشجير للطريق الممتد من دوار خربة غزالة حتى دوار البانوراما.

وذكر رئيس مجلس المدينة المهندس أمين العمري بتصريح لمراسل سانا أن الهدف من الحملة زراعة الأشجار الحراجية وإضفاء الطابع الجمالي على مداخل وأحياء المدينة، مبينا أن عمال مديرية الحدائق أنجزوا في فترة سابقة أعمال تجهيز للمنصف والجزيرة الوسطية تمهيدا لعملية التشجير.

بدوره بين رئيس دائرة الحراج بمديرية زراعة درعا المهندس جميل العبد الله أن عدد الغراس الحراجية المزروعة في عموم درعا منذ بداية الحملة مطلع شهر تشرين الثاني الماضي حتى اليوم بلغ 2500 غرسة، وذلك ضمن حملات التشجير وخطة التحريج لإعادة الغطاء النباتي الذي تعرض للتخريب خلال سنوات الحرب.

وأضاف: إن الدائرة توفر عدداً كبيراً من الغراس الحراجية من أنواع السرو والصنوبر الثمري والبروتي والازدرخت والأكاسيا والكينا والدفلة واللغستروم وغيرها.

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