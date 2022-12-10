عملاً بالمثل.. روسيا تحظر دخول 200 كندي إلى أراضيها

موسكو-سانا

عملاً بالمثل.. أعلنت وزارة الخارجية الروسية حظر دخول 200 مواطن كندي من بينهم مسؤولون رفيعو المستوى وبرلمانيون إلى أراضيها.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الخارجية قولها في بيان: “رداً على العقوبات الشخصية التي فرضتها العاصمة الكندية أوتاوا ضد مسؤولين روس منهم عسكريون وقضاة وموظفو هيئات إنفاذ القانون وناشطون مجتمعيون، وعملاً بمبدأ المعاملة بالمثل تقرر منع دخول 200 مواطن كندي إلى البلاد”.

كما استدعت وزارة الخارجية الروسية سفير كندا في موسكو أليسون لوكلير رداً على استدعاء وزارة الخارجية الكندية غير المبرر للسفير الروسي في أوتاوا أوليغ ستيبانوف.

وكانت السلطات الكندية في خطوة تصعيدية جديدة أعلنت أمس فرض عقوبات على عدد من الوزارات والإدارات واللجان الروسية.

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