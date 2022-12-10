وفاة صحفي أمريكي أثناء تغطيته مباراة الأرجنتين وهولندا

الدوحة-سانا

توفي صحفي يعمل لصالح قناة “سي بي أس” سبورتس الأمريكية أمس أثناء تغطيته مباراة الأرجنتين وهولندا في مونديال 2022 بالدوحة وفق ما أعلنت زوجته والاتحاد الأمريكي لكرة القدم.

وذكرت إذاعة “ان بي آر” الأمريكية أن الصحفي غرانت وال البالغ من العمر 48 عاماً سقط أرضاً في موقع الصحافة مع اقتراب المباراة من نهايتها، ولم تفلح الإسعافات الأولية الطبية التي قدمت له في إنقاذ حياته.

وحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية فإن الصحفي المذكور أصيب بالسكتة القلبية خلال مباراة ربع النهائي بين الأرجنتين وهولندا في استاد لوسيل شمال الدوحة.

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