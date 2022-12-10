ارتفاع مبيعات المركبات ذات العلامات التجارية الصينية خلال العام الجاري

بكين-سانا

أظهرت بيانات رسمية صينية اليوم ارتفاع مبيعات المركبات ذات العلامات التجارية الصينية خلال الأشهر الـ 11 الماضية من هذا العام، ما زاد من حصتها في السوق بشكل أكبر.

وأوضحت بيانات الجمعية الصينية لمصنعي المركبات نشرتها وكالة شينخوا أنه خلال الفترة ما بين شهري كانون الثاني وتشرين الثاني الماضيين، تم بيع 10.48 ملايين مركبة ركاب ذات علامة تجارية صينية في السوق الصينية بزيادة 24.2 بالمئة على أساس سنوي، كما بلغت حصة السوق المحلية لهذه المركبات 49.2 بالمئة بزيادة 5 نقاط مئوية عن العام الماضي.

وأشارت البيانات إلى أنه وخلال شهر تشرين الثاني الماضي وحده ارتفعت مبيعات العلامات التجارية المحلية للمركبات بنسبة 9.8 بالمئة على أساس سنوي إلى ما يقرب من 1.13 مليون وحدة، وشكلت 54.4 بالمئة من إجمالي مبيعات مركبات الركاب في البلاد الشهر الماضي بزيادة 7.6 نقطة مئوية عن العام السابق.

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