خبير روسي: التلفزيونات الذكية يمكن أن تتجسس على مستخدميها

موسكو-سانا

كشف خبير قسم التحليل الأمني في شركة ديجيتال سيكوريتي الروسية ألكسندر باغوف عن إمكانية استخدام التلفزيونات الذكية في مراقبة الناس حتى أثناء عدم التشغيل.

وأوضح الخبير التقني كما نقلت صحيفة ازفستيا الروسية أن التلفزيونات الذكية الحديثة مزودة بكاميرات وميكروفونات، لذلك يمكن أن يستخدمها المتطفلون للتنصت والتجسس على أصحابها، مبيناً أن الكاميرا والميكروفون الموجودين في التلفزيون الذكي يسمحان بالتجسس والتنصت على صاحبه حتى عند إيقاف تشغيله، أي يمكن أن يصبح هذا التلفزيون هدفاً للدخلاء والمتطفلين وغيرهم.

وأوضح أن أجهزة التلفزيون الذكية الأجنبية إضافة إلى واجهات الخدمة المختلفة للتشخيص وتصحيح الأخطاء تستخدم بنشاط في جميع أنحاء العالم للتجسس.

وكشف باغوف عن سماح التسلل إلى التلفزيون الذكي للقراصنة بالوصول إلى الأجهزة الأخرى الموجودة ضمن الشبكة مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، لافتاً إلى أنه من أجل منع الدخلاء والمتطفلين من اختراق شبكة المنزل يجب دائماً تحديث برامج التلفزيون بانتظام وعزل الأجهزة الأخرى التي لم يتم التأكد من عدم اختراقها عنه.

ويشير الخبير إلى أن أجهزة التوجيه الحديثة تسمح بإنشاء عدة نقاط واي فاي، ما يسمح بتوصيل الأجهزة التي تم التحقق منها والتي لم يتم التحقق منها بنقاط مختلفة.

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