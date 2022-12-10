الاحتلال يعتدي على المزارعين والصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم اعتداءاتها على المزارعين والصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتدت بالرصاص وقنابل الغاز السام على المزارعين وصيادي العصافير في منطقة جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة، وفي حي التفاح شمال شرقها وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع.

واعتدت بحرية الاحتلال أمس بالرصاص وقنابل الغاز السام على الصيادين الفلسطينيين قبالة شواطئ منطقتي الواحة والسودانية وبلدة بيت لاهيا شمال القطاع ما اضطرهم إلى مغادرة البحر.

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