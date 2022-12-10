إيران تستدعي السفير الألماني لديها احتجاجاً على التدخل في شؤونها الداخلية

طهران-سانا

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم السفير الألماني هانز أودو موتسيل وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، وذلك عقب استمرار التصريحات التدخلية للمسؤولين الألمان في الشؤون الداخلية لايران ومواقفهم الداعمة للفوضى وأعمال الشغب وعدم الاستقرار في البلاد.

وأبلغت الوزارة السفير الالماني ان بلاده تتخذ مواقف منافقة ضد الإجراءات الإيرانية المشروعة المضادة للإرهاب والعنف، معربة عن أسفها للمعاملة الانتقائية والمزدوجة للسلطات الألمانية حيث تعتبر الأعمال التخريبية جيدة للآخرين وضارة وغير مقبولة لنفسها.

وأشارت الوزارة الى سجل ألمانيا المظلم بحق الشعب الإيراني وتعاون برلين مع العقوبات الأمريكية غير الشرعية ضده ما يجعلها غير مؤهلة لوعظ الآخرين بشأن حقوق الإنسان.

من جانبه قال السفير الألماني: إنه”سينقل وجهة النظر إلى بلاده في أسرع وقت ممكن”.

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