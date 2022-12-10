وقفة احتجاجية في يافا تنديداً بمخططات الاحتلال الاستيطانية

القدس المحتلة-سانا

شهدت مدينة يافا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 مساء اليوم وقفة احتجاجية رفضاً لمخططات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات منددة بالمخططات الاستيطانية الرامية إلى تهجير وتشريد 1400 عائلة فلسطينية من المدينة لتهويدها.

وينظم الفلسطينيون في مدينة يافا أسبوعياً وقفات احتجاجية تنديداً بمخططات التمييز العنصري الذي يمارسه كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والذي يرقى إلى مرتبة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

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