تيتي يعلن الرحيل عن منتخب البرازيل بعد الخروج من كأس العالم

برازيليا-سانا

أعلن أدينور ليوناردو باتشي تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل لكرة القدم رحيله بشكل رسمي عن تدريب منتخب بلاده، وذلك عقب الخروج من الدور ربع النهائي على يد كرواتيا.

وأكد تيتي بعد المباراة أمام كرواتيا لوسائل إعلام عالمية استقالته رسمياً من تدريب منتخب البرازيل ونهاية رحلته مع راقصي السامبا، مبيناً أنه قدم استقالته للاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

وحقق المنتخب الكرواتي فوزاً صعباً على نظيره البرازيلي بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء 120 دقيقة بين المنتخبين بالتعادل 1-1 خلال المباراة التي جمعت المنتخبين في منافسات دور ربع نهائي للنسخة الحالية من بطولة كأس العالم – قطر 2022.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency