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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
منتدى قازان الدولي لحماية التراث يواصل أعماله لليوم الثالث بمشاركة سورية
2022-12-07
لقاء سوري إيراني لبحث سبل التعاون في المجال الصناعي
2022-12-07
خمس فضيات وست برونزيات جديدة لسورية في بطولة آسيا للقوة البدنية
2022-12-07
نائب رئيس الوزراء العماني يبحث مع السفير ميا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها
2022-12-07
لافروف: نرفض المساس بوحدة سورية وسلامة أراضيها
2022-12-07
الوزير المقداد يلتقي بيدرسون والحديث يدور حول تطورات الوضع في سورية والمنطقة
2022-12-07
تسع شركات سورية في معرض أبو ظبي الدولي للأغذية
2022-12-07
محليات
الحرارة حول معدلاتها غداً والجو غائم جزئيا بشكل عام وبارد ليلاً
2022-12-09
بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة… إضاءة شجرة الميلاد في اللاذقية
2022-12-09
زراعة عدد من أشجار الساكورا اليابانية في حدائق بدمشق
2022-12-09
تربية درعا: تجهيز بناء مدرسي في نوى واستمرار أعمال التأهيل في 40 مدرسة بمناطق مختلفة
2022-12-09
تسيير رحلة قطار إسعافية يوم غد بين طرطوس واللاذقية
2022-12-09
الحرارة حول معدلاتها والجو غائم جزئياً بشكل عام
2022-12-09
إخماد حريق في خان الزيت بسوق مدحت باشا والأضرار مادية
2022-12-09
رياضة
تيتي يعلن الرحيل عن منتخب البرازيل بعد الخروج من كأس العالم
2022-12-09
منتخب البرازيل يودع كأس العالم بخسارته أمام منتخب كرواتيا بربع النهائي
2022-12-09
تواصل منافسات الدور النهائي لبطولة السويداء بكرة القدم لفئتي الأشبال والناشئين
2022-12-09
لافوينتي يخلف إنريكي في تدريب إسبانيا
2022-12-08
هازارد يعلن اعتزاله اللعب دولياً
2022-12-07
الاتحاد الألماني يعلن بقاء فليك على رأس الجهاز الفني للمنتخب
2022-12-07
أتلتيكو مدريد يحدد قيمة انتقال البرتغالي فيليكس
2022-12-07
اقتصاد
الذهب يصعد مع هبوط الدولار
2022-12-09
غازبروم: إمدادات الغاز الروسي إلى الصين ارتفعت إلى 2022 شحنة يومياً
2022-12-08
وزير المالية الروسي: سنتخذ إجراءات رداً على آلية تحديد سقف لسعر النفط
2022-12-08
البنك المركزي البيلاروسي: استبعاد اليورو من سلة العملات الأجنبية
2022-12-08
اتصالات حمص: 11 وحدة ضوئية تعمل بالطاقة الشمسية بداية العام القادم
2022-12-08
منح إجازة استثمار لمجمع متكامل لتربية الدواجن وإنتاج اللحوم في السويداء
2022-12-08
إكثار بذار الحسكة.. توزيع 1850 طناً من بذار القمح للفلاحين
2022-12-08
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