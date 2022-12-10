انطونوف: غياب الحوار بين روسيا وأمريكا هو نتيجة للسياسات المعادية التي تتبعها واشنطن

واشنطن-سانا

اعتبر السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف أن غياب الحوار بين روسيا وأمريكا هو نتيجة للسياسات المعادية لموسكو التي تتبعها واشنطن، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي دليل على تحسن العلاقات بين البلدين في الفترة الحالية.

وقال انطونوف في حديث لقناة روسيا 24 اليوم أنه “لا يوجد لدي تقييم إيجابي أو أي إشارة توحي بالإيجابية في العلاقات الروسية الأمريكية، والحوار حول الاستقرار الاستراتيجي غائب ويجب الاعتراف بذلك”، مشيراً إلى أنه لا توجد أي مقدمات لتحسن العلاقات بين البلدين وأن أي اتصالات منفردة تعتبر استثنائية.

وأضاف انطونوف: إن النهج الرامي إلى التخلي عن الحوار الجدي والمهني مثبت في الوثائق المنهجية للولايات المتحدة، مجدداً التاكيد على أن الولايات المتحدة تسعى لعرقلة التطور العسكري والتقني لروسيا.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency