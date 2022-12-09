إيران تدين التدخل الغربي في شؤونها الداخلية

طهران-سانا

أدانت إيران تدخل دول الغرب في شؤونها الداخلية وسياسة المعايير المزدوجة التي تنتهجها فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي اليوم مع وزير خارجية هولندا فوبكه هويكسترا:”إن محاولة بعض المسؤولين والمحافل الغربية تحريض الشباب والنساء الإيرانيين واستخدامهم الاستغلالي للإعلام لهذا الهدف هي خطوة غير بناءة في المجال الدبلوماسي الأمر، الذي يؤدي إلى انتشار العنف والأعمال الإرهابية في إيران”.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أنه سيتم تقديم مثيري الشغب والإرهابين للمحاكمة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency