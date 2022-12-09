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إصابة عشرات الفلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال عليهم في بيت أمر

2022-12-09

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم، في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص والعشرات بحالات اختناق.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بينهم طفل في وقت سابق اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة مناهضة للاستيطان، في قرية بيت دجن شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية.

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