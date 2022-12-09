الخارجية الصينية تطالب واشنطن بالتوقف عن التلاعب بقضية تايوان

بكين-سانا

جددت وزارة الخارجية الصينية رفضها ومعارضتها للتدخلات الأمريكية بشؤونها الداخلية وإدراج واشنطن تقديم مساعدة عسكرية لتايوان في ميزانيتها الدفاعية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ خلال مؤتمر صحفي: إن “قضية تايوان هي شأن داخلي صيني ويتعين على الجانب الأمريكي الالتزام بمبدأ (صين واحدة) والأحكام المنصوص عليها في البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة”، مضيفة: “إننا نرفض بشدة إدخال الصين في ميزانية الدفاع الوطني الأمريكي”.

ودعت نينغ الولايات المتحدة إلى التوقف عن التلاعب بقضية تايوان واستخدامها كورقة لتقويض الصين، ووقف الاتصال العسكري مع تايوان، إضافة إلى الامتناع عن تقويض العلاقات الصينية الأمريكية بشكل أكبر، مؤكدة أن الصين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لدعم سيادتها ومصالحها الأمنية بحزم.

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