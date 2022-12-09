تواصل منافسات الدور النهائي لبطولة السويداء بكرة القدم لفئتي الأشبال والناشئين

السويداء-سانا

تواصلت اليوم منافسات الدور النهائي لبطولة السويداء بكرة القدم لفئتي الأشبال والناشئين بإقامة ثلاث مباريات على أرض ملعب مدينة المزرعة الرياضية الصناعي.

وأسفرت النتائج المسجلة للجولة الثانية عن فوز العربي على الرحى بفئة الأشبال بستة أهداف دون مقابل، فيما تغلب فريق شهبا على أكاديمية آيسات بالأشبال5-1 وتعادلا بالناشئين4-4.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز فريق العربي على أكادديمية آيسات بالأشبال 2-صفر وبالناشئين 7-صفر وفريق شهبا على فريقي الرحى بالأشبال 3-صفر وعلى لاهثة بالناشئين 5-صفر.

وتتنافس في الدور النهائي لهذه البطولة لفئة الأشبال فرق العربي وشهبا وأكاديمية آيسات والرحى، وللناشئين فرق العربي وشهبا وأكاديمية آيسات ولاهثة بحيث تلعب فيما بينها ضمن مجموعة واحدة ينال في نهاية مبارياتها الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط لقب البطولة.

وكان الدور الأول للبطولة للفئتين شهد مشاركة عشرة فرق وزعت لثلاث مجموعات ضمت الأولى فرق شهبا ولاهثة ودوما، والثانية العربي والعمال والقريا، والثالثة الرحى وأكاديمية ايسات وصلخد والشبيبة بحيث تأهل في نهاية مبارياتها للدور النهائي أبطال المجموعات وصاحب أفضل مركز ثان فيها.

عمر الطويل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency