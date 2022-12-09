إصابة  فلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال على مظاهرة كفر قدوم الأسبوعية

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات فلسطينيين اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة ثلاثة منهم بجروح والعشرات بالاختناق.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بينهم طفل في وقت سابق اليوم جراء قمع قوات الاحتلال مظاهرة مناهضة للاستيطان في قرية بيت دجن، شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية.

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