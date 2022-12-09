بوتين وجباروف يؤكدان ضرورة استكمال التدابير الوطنية لضمان أمن المعلومات

بيشكيك-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره القرغيزي صدير جباروف على ضرورة استكمال التدابير الوطنية لضمان أمن المعلومات بإجراءات موحدة مع الشركاء الدوليين، ما سيؤدي إلى المزيد من التعاون في المجتمع الدولي.

وجاء في بيان مشترك للرئيسين بعد لقائهما في بيشكيك اليوم: “إن تكنولوجيا المعلومات أصبحت عابرة للحدود بطبيعتها، وبالتالي يجب استكمال الإجراءات الوطنية لضمان أمن المعلومات بإجراءات موحدة على المستويات الثنائية ومتعددة الأطراف والإقليمية والعالمية، نظراً للاستجابة الفعالة للتحديات والتهديدات التي تواجهها، حيث إن أمن المعلومات يتطلب جهوداً مشتركة من كل المجتمع الدولي”.

وأشار البيان إلى أن رؤساء الدول يرحبون بالتقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون بتعميق التعاون في مجال أمن المعلومات الدولي والاعتراف بالحاجة إلى زيادة التفاعل العملي في هذه المنظمات الإقليمية على أساس الاتفاقات القائمة بينها.

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