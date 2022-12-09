بوتين: أسعار موارد الطاقة تتسارع بشكل كبير في أوروبا

موسكو-سانا

بدأت اليوم أعمال قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في بيشكيك عاصمة جمهورية قيرغيزستان، بحضور رؤساء دول الاتحاد.

وخلال القمة أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العمل لتطوير موارد الطاقة والاتحاد يسير قدماً باستراتيجيته حتى عام 2025.

وأشار بوتين إلى أن التضخم في بعض الدول الأوروبية وصل إلى نسب خيالية وأسعار موارد الطاقة تتسارع بشكل كبير في أوروبا.

وأوضح بوتين أنه لا بد من تشكيل منظومات في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي للتداول بالعملات الوطنية، مبيناً أن اتحادنا عمل بشكل فعال لمواجهة الاضطرابات بالأسواق واتخذنا اجراءات مناسبة وفعالة لذلك.

يتبع..