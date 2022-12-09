موسكو تنتقد التصريحات الأمريكية حول الحريات الدينية في روسيا

موسكو-سانا

رأت روسيا ان التصريحات الأمريكية ضدها حول الحريات الدينية تسمم العلاقات الثنائية بين البلدين مشيرة إلى أن موقف موسكو من الشؤون الدينية ثابت ومنفتح.

ونقلت وكالة تاس عن الممثل الخاص لوزارة الخارجية للتعاون في مجال احترام الحريات الدينية سفير المهمات الخاصة جينادي أسكالدوفيتش تعليقه على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالقول: “نحن نعتبر بيان وزير الخارجية الأمريكي هجوماً غير رسمي آخر ضد روسيا” مشدداً على أن السلطات والمسؤولين الأمريكيين يروجون بعناد أجندة رهاب الروس.

وأضاف أسكالدوفيتش: “نحن ندعم حماية حقوق الإنسان والتقاليد والأديان أما بالنسبة للاتهامات ضدنا فهي في غير محلها” موضحاً أن الولايات المتحدة تدمر بصورة متعمدة القيم التقليدية ولذلك ليس لها الحق الأخلاقي في الحكم على روسيا أو أي بلد آخر.

ولفت أسكالدوفيتش إلى أن وراء تلك الاتهامات هدف وحيد وهو شيطنة كل ما له علاقة بروسيا وعرض مقاتليها على أنهم بلطجية.