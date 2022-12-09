تسجيل أول إصابة بمرض جدري القردة في مصر

القاهرة-سانا

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم تسجيل أول إصابة بمرض جدري القردة في البلاد.

ونقل موقع اليوم السابع المصري عن الوزارة قولها في بيان: إنه “تم رصد أول إصابة لمواطن مصري يبلغ من العمر 39 عاماً، ويتم اتخاذ الإجراءات الوقائية تجاه المصاب ومخالطيه ونقل المريض لتلقي العلاج بأحد المشافي التابعة للوزارة”، مشيرة إلى أن الحالة الصحية العامة للمريض مستقرة.

وكانت منظمة الصحة العالمية ذكرت أنه تم تسجيل أكثر من 81000 حالة مؤكدة بجدري القردة بما في ذلك 55 حالة وفاة في 110 دول منذ بداية العام الحالي.

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