أمسيتان طربيتان من الزمن الجميل في درعا

درعا-سانا

أقيمت في مدينة درعا اليوم أمسيتان طربيتان من الزمن الجميل على مسرحي دار الثقافة واتحاد عمال المحافظة.

وشارك في الأمسية التي أقيمت في دار الثقافة أربعة من الفنانين الشباب الموهوبين حيث أمتعوا الحضور بأغان لكوكب الشرق أم كلثوم ووردة الجزائرية ومحمد عبد الوهاب بمرافقة التي العود والدربكة.

وقدمت فرقة نقابة الفنانين بقيادة الفنان محمد أبازيد على مسرح اتحاد العمال وصلات غنائية لعدد من فناني سورية والوطن العربي وبمشاركة عدد من الشباب والشابات الموهوبين بالغناء الفردي والجماعي.

الشابة تسنيم النابلسي المشاركة في الأمسية الطربية في دار الثقافة أشارت الى أهمية هذا النشاط في تنمية المواهب الغنائية التي تبرز في المحافظة وتقديمها إلى الجمهور لافتة إلى أنها اليوم قدمت أغاني طربية أصيلة ورصدت تفاعلاً جميلاً من الجمهور وهو ما يعني أن الغناء الأصيل ما زال يحتل الصدارة رغم كل ما يظهر ويختفي من أغان.

الفنان محمد أبازيد قائد فرقة نقابة الفنانين أوضح أن الفرقة تأسست عام 2021 وتطمح لأن تكون علامة فارقة في المحافظة من خلال تقديم كل ما هو مميز مع الحفاظ على تراث درعا الغنائي.

لما المسالمة

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