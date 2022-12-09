روسيا: حلف الناتو متورط في الهجمات الأوكرانية على مطاراتنا

فيينا-سانا

أكد رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا حول الأمن العسكري والسيطرة على التسلح كونستانتين غافريلوف تورط أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) في هجمات قوات نظام كييف ضد المطارات الروسية.

ونقلت وكالة نوفوسيتي الروسية عن غافريلوف رده على سؤال عما إذا كان هناك دليل على تورط الناتو في تنظيم هجمات كييف على المطارات الروسية بالقول: “إن الحقائق تشير إلى أن أعضاء من حلف (الناتو) لعبوا دوراً حقيقياً في استفزازات كييف الإرهابية ضد المطارين الاستراتيجيين الروسيين دياغيليفو وإنغليز باستخدام طائرتين هجوميتين مسيرتين من طراز (تي يو 141) السوفياتية”، موضحاً أن روسيا أشارت مراراً وتكراراً إلى أن الولايات المتحدة وأقمارها الصناعية توطدت بشكل متزايد في وضع المشاركين في الأزمة الأوكرانية.

وأضاف غافريلوف: “إن كييف حصلت بالفعل على أمر عام لتنفيذ هذا الاستفزاز الغادر”، مذكراً بالبيان الذي أدلى به وزير خارجية لاتفيا في الثلاثين من الشهر الماضي خلال اجتماع الناتو على مستوى وزراء الخارجية بأن الضربات الأوكرانية المحتملة على أهداف عسكرية في عمق الأراضي الروسية سيكون لها ما يبررها.

وجدد غافريلوف التأكيد على أن الجيش الروسي لا يترك مثل هذه الأعمال الإرهابية بلا عقاب.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في الخامس من الشهر الجاري إسقاط مسيرات أوكرانية استهدفت مطاري دياغيليفو في مقاطعة ريازان وإنغلس في مقاطعة ساراتوف العسكريين، ما أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين روس.

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