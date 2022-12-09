فعاليات متنوعة في حمص مع اقتراب أعياد الميلاد ورأس السنة

حمص- سانا

شهدت مدينة حمص مساء اليوم إقامة فعاليات ميلادية عدة بمناسبة اقترب أعياد الميلاد ورأس السنة، تضمنت إضاءة شجرة ومسابقات ترفيهية ومعارض ميلادية.

وأضاءت الفعاليات الأهلية والشبابية في ساحة صالة مار الياس في بلدة فيروزة شجرة الميلاد للسنة الرابعة على التوالي مع أنغام فرقة كشاف فيروزة وسط حضور أهالي البلدة وفعاليات اجتماعية ودينية.

وأشار كل من يوسف مسوح وأسعد بصبوص المشرفين على تنفيذ شجرة الميلاد من مبادرة زينة شباب فيروزة في تصريح لـ سانا إلى تعاون الأهالي وشباب فيروزة لإنجاز الشجرة وتزيينها وإضاءتها، حيث يصل ارتفاعها إلى 19 متراً، وتعكس حالة من الفرح والتفاؤل بقدوم عام جديد يحمل السلام والخير لأبناء سورية.

ورافق إضاءة الشجرة افتتاح معرض ميلاديات ضم أشغالاً يدوية وزينة الميلاد وشموعاً ومجسمات فنية من وحي الميلاد ومختلف أصناف الحلويات وضيافة العيد.

واحتضنت صالة كنيسة سيدة السلام للروم الملكيين الكاثوليك بحي بستان الديوان بحمص القديمة معرض ميلاديات ضم تشكيلة واسعة منوعة ومميزة من المعروضات، شملت ضيافة عيد وإكسسوارات شخصية وميلادية وأشغالا يدوية ولوحات فنية وزينة لشجرة الميلاد وألبسة للعيد وتحفا ونحاسيات.

غسان جرادة المسؤول عن المعرض أشار إلى تميزه هذه السنة بتشكيلة منوعة من الأشغال اليدوية الفنية المبدعة شهدت تنافساً فيما بينها من حيث الأفكار والتنفيذ والتنسيق وطريقة العرض.

كما تضمن اليوم الثاني من احتفالية (الليالي المقدسة) التي تقيمها كنيسة سيدة البشارة بحي المحطة افتتاح بطولات الألعاب التي تستمر ثلاثة أيام، ويشارك فيها أكثر من 50 شاباً ويافعاً يتنافسون برياضة البينغ بونغ وطاولة الزهر وألعاب التسلية والترفيه.

رشا المحرز

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