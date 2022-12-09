صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 37 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية0

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان قوله في بيان: “إن الخروقات تضمنت تحليق طائرة تجسسية و10 خروقات بقصف مدفعي و26 خرقاً بالأعيرة النارية”.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم لهذا الاتفاق.