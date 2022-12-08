البرنامج الوطني للتحكم بالسرطان: 602 حالة مشتبهة منذ بداية الحملة في حمص

حمص-سانا

ذكر البرنامج الوطني للتحكم بالسرطان أن عدد الحالات المشتبهة التي تم تسجيلها منذ بداية حملة التقصي عن السرطان في محافظة حمص، بلغ حوالي 602 حالة، منها 59 لسيدات أجرين فحص التصوير الشعاعي للثدي، و76 حالة بفحص لطاخة عنق الرحم، و467 حالة مشتبهة لرجال أجروا سحب دم لفحص البروستات.

وبين البرنامج عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أنه تم التواصل مع مديرية صحة حمص باعتبارها المركز المرجعي لمتابعة الحالات مع 172 شخصاً من الحالات المشتبهة حتى الآن، وتم إجراء خزعات للعشرات منهم.

وأكد البرنامج أنه ستتم متابعة جميع الحالات المشتبهة بهدف تأكيد أو نفي الإصابة ضمن مشافي الشهيد عبد القادر شقفة، وفرزات أيوب، والباسل بكرم اللوز، وفي حال التشخيص الدقيق بالإصابة سيتم تحويل المرضى منهم إلى مشفى البيروني الجامعي في دمشق، أو مشفى تشرين في اللاذقية، وتستمر المراكز الطبية الثابتة المشاركة بحملة التقصي عن السرطان بحمص بتقديم خدماتها المجانية للمواطنين الراغبين بإجراء الفحوصات للتقصي عن سرطانات (الثدي وعنق الرحم والبروستات).

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