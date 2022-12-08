فعاليات متنوعة ضمن الملتقى السابع لفنون الأطفال بدرعا

درعا-سانا

تعددت الفعاليات التي أقيمت في المركز الثقافي بدرعا ضمن الملتقى السابع لفنون الأطفال بعنوان (الأيادي المبدعة… ترسم بحروف من نور)، بالتعاون بين مديرية التربية بدرعا وفرع طلائع البعث.

وافتتح الحفل بالأغاني والأهازيج التراثية، تلاها افتتاح المعرض الفني للرسومات والمجسمات من عمل تلاميذ المدارس، وقدم تلاميذ مدرستي حطين وآذار للتعليم الأساسي حلقة أولى عروضاً فنية راقصة تعبر عن حب الوطن والاعتزاز به.

وتخلل الملتقى ندوات تحدثت عن آلية التعامل مع الأطفال وتعريفهم بهويتهم الوطنية والقومية، واختتم اللقاء بالحديث عن أهمية المتاحف وزيارتها للتعريف بحضارتنا وتاريخنا القديم لتكون حافزاً للجيل بصنع مستقبل أفضل.

غصون الحمصي عضو قيادة فرع الطلائع بدرعا، أوضحت أن الملتقى يشكل نقطة مهمة للأطفال فهو وسيلة لاكتشاف مواهبهم وإبداعاتهم الفنية في مجال الرسم والتشكيل والرقص والغناء، لافتة إلى أن إضافة ندوات إلى جانب هذه الفقرات تغني ثقافة الطفل، وتعمل على توعيته بكيفية التعامل مع ما يشاهده ويقرؤه ويسمعه.

لما المسالمة

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency