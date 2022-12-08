بوتين: ضوضاء الأطراف الخارجية لن تمنع روسيا من تنفيذ مهمتها القتالية

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الضوضاء أو القرقعة التي تصنعها الأطراف الخارجية لن تستطيع منع روسيا من القيام بمهامها القتالية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بوتين قوله اليوم خلال حديثه مع أبطال روسيا: بمجرد أن نتحرك أو نفعل شيئاً تحدث ضوضاء وضجة في جميع أنحاء العالم، مضيفاً: هناك الكثير من الضوضاء حول هجماتنا على البنية التحتية للطاقة في دولة مجاورة ولكن من الذي ضرب جسر القرم وفجّر خطوط الكهرباء من محطة الطاقة النووية في كورسك ومن الذي يقطع الماء عن دونيتسك، لماذا لم يقل أحد عن ذلك كلمة واحدة.

وكان بوتين وصف أمس صمت الغرب حيال قصف نظام كييف للمدنيين فى دونباس بأنه أمر فظيع، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن تكون الدول الغربية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية غير مدركة لهذا الأمر.

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