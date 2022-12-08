فعالية ثقافية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في حماة

حماة-سانا

أقامت الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع معهدي التربية الخاصة للمعوقين سمعياً وذهنياً التابعين لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بحماة فعالية ترفيهية، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وجمعيتي تنظيم الأسرة السورية والصم والبكم، تحت شعار “إيد بإيد قول وفعل”.

وتضمنت الفعالية عرضاً مسرحياً بواسطة الدمى، وجلسة نقاش مركزة بحضور ممثلين عن الجمعيات والهيئات والجهات الحكومية التي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، وفقرة توعوية عن العنف الموجه ضدهم، وعن طرق تعزيز الثقة لديهم ودمجهم بالمجتمع، وكذلك العمل على تمكينهم والاهتمام بمهاراتهم الخاصة، واختتمت الفعالية بإقامة معرض أشغال يدوية ورسومات ليافعين ويافعات من ذوي الإعاقة، للإضاءة على مواهبهم ومهاراتهم.

وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بحماة كامل رمضان لمراسل سانا أن الفعالية تأتي ضمن الاحتفالات باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز مفهوم دمج هذه الشريحة بالمجتمع، واكتشاف مواهبهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، مبيناً أنه ستتم إقامة فعاليات أخرى بهذه المناسبة خلال الأسبوع المقبل.

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