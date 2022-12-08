طقس الغد… أجواء غائمة جزئياً وصقيع وضباب في المناطق الداخلية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة في أغلب المناطق نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام، مع بقاء فرصة لهطل زخات خفيفة من المطر فوق المرتفعات الجبلية، بينما يستمر الجو بارداً ليلاً في أغلب المناطق، ويحذر من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية ومن تشكل الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر في أغلب المناطق الداخلية، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…