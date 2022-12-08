كنعاني: إيقاف بث محطة (برس تي في) يكشف الوجه الحقيقي للإعلام الأوروبي

طهران-سانا

انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني القرار الأوروبي المتمثل في إيقاف بث قناة “برس تي في” الإيرانية الناطقة باللغة الإنجليزية عبر قمر “يوتيل سات”.

وقال كنعاني في تغريدة له اليوم: إن الإجراء الأخير ضد “برس تي في” كشف أكثر فأكثر عن الوجه الحقيقي لأدعياء الدفاع عن حرية التعبير والإعلام في أوروبا.

وأضاف كنعاني: إنه في الوقت الذي تستضيف أوروبا العديد من الشبكات الفضائية المروجة للعنف والإرهاب ضد إيران، يتم بناء على الحظر الأوروبي شطب قناة “برس تي في” من باقة قمر “يوتيل سات”.

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