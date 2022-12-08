اتصالات حمص: 11 وحدة ضوئية تعمل بالطاقة الشمسية بداية العام القادم

حمص-سانا

تواصل الورشات الفنية في فرع الشركة السورية للاتصالات بحمص مشاريع التوسع بالشبكة لإيصال الخدمات الهاتفية واستمراريتها وتحسين جودتها لجميع الفعاليات والمواطنين بالمحافظة.

وأوضح مدير فرع الشركة السورية للاتصالات بحمص المهندس كنعان جودا في تصريح لمراسلة سانا أنه يتم حالياً أعمال توسيع الشبكات في أحياء عكرمة القديمة والنزهة والزهراء وعشيرة والبياضة ودير بعلبة إضافة للبدء قريباً بتوسيع شبكات تلدو وكفرلاها لافتاً إلى أن الشركة بدأت بإنجاز مشاريع الطاقة الشمسية منذ عدة سنوات في اكثر من ثلاثين قرية بما يعرف باسم (أونا ضوئي) وهي محطات ضوئية تخدم تجمعات سكانية وتعتبر مقاسم حديثة لكن دون بناء ويتم التحكم بها عن بعد في التفعيل والإلغاء.

وكشف جودا عن وجود عقد مركزي لتركيب 11 وحدة ضوئية تعمل بالطاقة الشمسية بداية العام القادم بهدف تأمين استمرار جودة الخدمات الهاتفية للمشتركين بالمحافظة وخاصة في الأرياف ومنها قرى (كفر عبد وعز الدين والهزة والربوة 2 والمزينة 1 وضاحية الأسد وفطيم العرنوق وجبورين وعين العجوز وعين الغارة وبادو) وغيرها مشيراً إلى صعوبة تغذية المراكز الهاتفية الكبيرة بالمدينة بالطاقة الشمسية كونها تتطلب مساحات واسعة للألواح الشمسية وتجهيزاتها.

وقال: تم استكمال تنفيذ مشروع تمديد الكوابل الرئيسية والفرعية وصيانتها في مدينة الرستن وتركيب 45 علبة هاتفية وذلك بهدف تخديم المنطقة الشمالية الغربية من المدينة كما أعادت كوادر الفرع خدمات الاتصالات لبعض المناطق التابعة لمركز هاتف شين بعد تعرضها للانقطاع بسبب العاصفة المطرية، كما تمكنت الكوادر الفنية من استبدال مجموعة ابن تمام الهاتفية التي تعرضت للتلف والتأكسد بمجموعة هاتفية جديدة لتعيد بذلك الخدمة الهاتفية للمشتركين التابعين لهذه المجموعة.

يشار إلى وجود نحو 300 ألف خط هاتفي بالخدمة حالياً من أصل السعة الإجمالية البالغة نحو 475 ألف خط إضافة لأكثر من 150 ألف بوابة إنترنت مستثمرة في فرع الشركة السورية للاتصالات بحمص.

تمام الحسن

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