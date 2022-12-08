منح إجازة استثمار لمجمع متكامل لتربية الدواجن وإنتاج اللحوم في السويداء

دمشق-سانا

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع إنشاء مجمع متكامل لتربية الدواجن وإنتاج اللحوم في محافظة السويداء بكلفة تقديرية تصل إلى 3 مليارات ليرة سورية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الطاقة الإنتاجية للمشروع الذي يمتد على مساحة 14 ألف متر مربع تبلغ 132 ألف طير في كل دورة إنتاجية ومليون و8 آلاف كغ من اللحم سنوياً.

ويستفيد المشروع حسب البيان من الغنى الطبيعي والبيولوجي للمنطقة، ويعتمد على نظام التربية المغلقة من حيث البيئة الداخلية والإطعام وماكينات وخطوط الإطعام الحديثة، ضمن بيئة تسمح بإنتاج كميات وفيرة من المنتجات تغطي حاجة المنطقة الجنوبية مع إمكانية تصدير الفائض للخارج.

وأوضحت الهيئة أن هناك تطلعات مستقبلية لأصحاب المشروع لاستغلال كل مخرجاته بإضافة أنشطة مكملة تعظم القيمة المضافة له مثل إدخال أصناف جديدة من الطيور كالحبش والوز، وتوليد الغاز الناتج عن تخمر فضلات الدجاج، وإنتاج السماد العضوي من نواتج المشروع.

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