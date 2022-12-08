التربية تصدر تعليمات التسجيل لامتحانات الشهادات العامة

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التربية اليوم تعليمات التسجيل لامتحانات الشهادات العامة دورة عام 2023.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن التسجيل للتلاميذ والطلاب النظاميين يبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء الـ 20 من كانون الأول الجاري ويستمر لغاية الخميس الـ 16 من شباط العام القادم، وللتلاميذ والطلاب الذي سيتقدمون بصفة دراسة حرة ولجميع الشهادات العامة اعتباراً من الـ 20 من كانون الأول الجاري ولغاية يوم الخميس الـ 2 من آذار العام القادم.

ودعت الوزارة الراغبين بالاطلاع على المزيد من التفاصيل للدخول إلى موقعها الرسمي.

رحاب علي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency