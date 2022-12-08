2.6 طن إنتاج الكستناء في غابة ضهر القصير

حمص-سانا

قدرت مديرية زراعة حمص إنتاج غابة الكستناء في ضهر القصير للموسم الحالي بـ 2.6 طن بانخفاض قدره نحو 2 طن عن العام الماضي.

وأوضح رئيس دائرة الحراج في مديرية زراعة حمص المهندس عامر شعبان في تصريح لـ سانا أنه تم التعاقد مع مستثمر للقيام بأعمال قطاف المحصول عازيا أسباب انخفاض الإنتاج إلى تعرض ما بين 30 و 60 بالمئة من أشجار الكستناء لمرض فطري ” لفحة الكستناء”، أدى إلى إصابة ما يقارب 250 ألف شجرة من إجمالي أعداد أشجار الكستناء البالغة 450 ألف شجرة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الإنتاج بشكل ملحوظ.

وحول إجراءات الدائرة للحد من المرض بين شعبان أن العناصر الحراجية المتخصصة بأعمال التربية والتنمية في موقع الغابة نفذت خلال الفترة الماضية أعمال قطع للأشجار اليابسة، إضافة إلى تقليم الأفرع المصابة واستبدالها بزراعة أشجار الخرنوب، لكونها مناسبة لبيئة الغابة وتفيد في تأمين التغذية والمرعى لخلايا النحل في المستقبل.

وأضاف: “إنه تم خلال الفترة الماضية بالتعاون مع دائرتي المكافحة الحيوية والوقاية في المديرية تنفيذ تجارب باستخدام مبيدات فطرية من نوع “التريكوديرما والكربندازين” على الأشجار بهدف القضاء على المرض من خلال تحديد ثلاثة حقول بمساحة 2 دونم لكل حقل، وتنفيذ المكافحة بالمبيدات وقطع الأشجار لتحديد الطريقة الأفضل للتخلص من المرض”، مشيراً إلى أنه خلال مرحلة النمو الجديدة التي تبدأ بشهر نيسان يمكن التأكد من جدوى الإجراءات التي اتخذتها المديرية.

يذكر أن مساحة غابة ضهر القصير الذي يقع غرب حمص تبلغ 1500 هكتار منها نحو 60 بالمئة مزروعة بأشجار الكستناء.

عبد الحميد جنيدي

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