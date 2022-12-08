مقتل جندي وسبعة مسلحين في اشتباكات شمال شرق المكسيك

مكسيكو سيتي-سانا

أعلنت السلطات المكسيكية اليوم مقتل جندي وسبعة مسلحين، خلال اشتباكات مسلحة جرت بين قوات الجيش ومسلحين في ولاية تاماوليباس شمال شرق البلاد بالقرب من الحدود مع الولايات المتحدة.

ونقلت شينخوا عن أمانة السلامة العامة لولاية تاماوليباس قولها في بيان: “وقعت اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش في مدينة نويفو لاريدو بالولاية، وأسفرت عن مقتل جندي وسبعة مسلحين، وإصابة سبعة جنود آخرين بجروح”.

وتعتبر مدينة نويفو لاريدو الواقعة على الساحل الشرقي للمكسيك واحدة من المراكز الإقليمية الرئيسية لتهريب المخدرات، ومنطقة تقاتل فيها عصابات المخدرات.

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