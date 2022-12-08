الاتحاد الألماني يعلن بقاء فليك على رأس الجهاز الفني للمنتخب

برلين-سانا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أن هانز فليك مستمر في منصب المدير الفني لمنتخب ألمانيا رغم خروج الفريق من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.

وذكر الاتحاد في بيان رسمي أن فليك مستمر في منصبه حتى بطولة يورو 2024 على الأقل، مضيفاً أن الجميع يثق في قدرته على قيادة المنتخب لتحقيق النجاح والأهداف المطلوبة منه.

وفشل منتخب ألمانيا في تجاوز دور المجموعات بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 4 نقاط بالفوز على كوستاريكا والتعادل مع إسبانيا والخسارة من اليابان.

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