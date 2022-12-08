المهندس عرنوس يبحث مع نظيره العراقي سبل تعزيز التعاون المشترك على مختلف المستويات والصعد

دمشق-سانا

بحث رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال اتصال هاتفي اليوم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك على مختلف المستويات والصعد.

وأعرب المهندس عرنوس عن استعداد ورغبة سورية في فتح آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي والسياحي بين البلدين بما يخدم المصلحة المشتركة.

من جهته أكد السوداني حرص العراق على إقامة علاقات بنّاءة مع سورية في مختلف المجالات إلى جانب التنسيق الأمني والتعاون في ملاحقة فلول الإرهاب، وبما يعزز أمن البلدين واستقرار شعبيهما الشقيقين.

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