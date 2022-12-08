أمسية ميلادية لكورال “المحبة سورية” بطرطوس

طرطوس-سانا

أحيا كورال “المحبة سورية” اليوم أمسية ميلادية بمناسبة اقتراب عيد الميلاد المجيد بحضور الميتروبوليت باسيليوس منصور راعي أبرشية عكار وتوابعها للروم الأرثوذكس ووكيله في مطرانية طرطوس الارشمندريت أليكسي نصور وعدد من رجال الدين المسيحي.

الأمسية التي استضافتها خشبة مسرح المركز الثقافي العربي بمدينة طرطوس قدم خلالها الكورال 12 فقرة غنائية ميلادية بتوزيع هارموني للموسيقية منار محرطم قالت عنها لمى عرنوق مديرة ومؤسس الكورال في تصريح لسانا: إن 20 فرداً من أصل 150 عدد الكورال الكلي من أطفال وكبار يقدمون بهذه الأمسية باقة من أغاني الميلاد القديمة والجديدة مثل “ياهلا طليت وليلة

عيد ويا الله نعيد” لتكون رسالة المحبة والسلام لكل العالم على أمل أن يعم السلام والأمن أرجاء سورية الحبيبة والعالم.

وبينت عرنوق أن الكورال الذي تأسس منذ نحو 25 عاماً حاضر في مختلف المناسبات الميلادية لينشر عبر أغاني الميلاد رسائل الفرح والحب والتسامح حاملاً معه التجدد والتفاؤل بالغد الأجمل.

فاطمة حسين

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