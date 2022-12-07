ارتفاع أسعار الذهب

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مدعومة بتراجع الدولار وعائدات السندات الأمريكية حيث يتوقع المستثمرون تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وذكرت رويترز أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1783.98 دولاراً للأوقية، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1790.60 دولاراً.

وانخفض الدولار 0.4 بالمئة مقابل منافسيه ليجعل السبائك أقل كلفة بالنسبة للمشترين في الخارج في حين انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 22.62 دولاراً للأوقية.

وارتفع البلاتين 2.3 بالمئة إلى 1011.65 دولاراً للأوقية وارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1862.25 دولاراً.

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