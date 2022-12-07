الأمن التونسي يحبط مخططاً إرهابياً في ولاية صفاقس

تونس-سانا

أعلنت قوات الأمن التونسية إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف وحدة أمنية ومؤسسة دينية بولاية صفاقس.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني في تونس حسام الدين الجبابلي قوله في بيان اليوم: إن “وحدات تابعة لإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني تمكنت من إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف وحدة أمنية ومؤسسة دينية بولاية صفاقس” مشيراً إلى أنه تمت إحالة الإرهابي إلى النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة تونس.

وأضاف الجبابلي: إنه “فتح تحقيق وإصدار بطاقة إيداع بالسجن بشأن الإرهابي ريثما تتم إحالته إلى القضاء المختص”.

وكانت قوات الأمن التونسية أعلنت في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين في ولاية بنزرت شمال البلاد.

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