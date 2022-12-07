الحوثي يجدد التأكيد على ثبات وصمود الشعب اليمني بوجه العدوان السعودي

صنعاء-سانا

جدد قائد حركة أنصار الله اليمنية عبد الملك بدر الدين الحوثي التأكيد على ثبات وصمود الشعب اليمني في وجه العدوان السعودي، مشيراً إلى أن الشعب اليمني ومقاومته الباسلة ستتحرك بما هو أكبر من كل المراحل الماضية.

وقال الحوثي في كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد: “نحن جاهزون للتصدي للأعداء إذا عادوا للتصعيد، وسنتحرك بما هو أكبر من كل المراحل الماضية” مشيراً إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها الأمة للسيطرة على ثرواتها ومقدراتها.

وأضاف الحوثي إن “الأمة تستهدف نفسياً أيضاً من أعدائها لضربها في كل عوامل القوة المعنوية التي تجعلها قادرة على مواجهة التحديات”، لافتاً إلى أنه لا نصر ولا عز ولا نهضة للأمة إلا إذا كانت في مستوى الاستعداد للتضحية.

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