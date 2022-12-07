طلبة معهد صباح فخري يحيون ليلة كلاسيكية على مسرح نقابة الفنانين بحلب

حلب-سانا

في أمسية موسيقية نظمها معهد صباح فخري للغناء والموسيقا بحلب، وبالتعاون مع مديرية التربية أحيا طلبة المعهد ليلة كلاسيكية على مسرح نقابة الفنانين.

وتنقل 18 طالباً وطالبة من معهد صباح فخري بعزفهم المتقن والأكاديمي على الآلات الموسيقية من غيتار ،وكمان ،وفلوت ،وبيانو ما بين المقطوعات والألحان العالمية آخذين الحضور إلى عوالم آسرة من الألحان الكلاسيكية.

وأوضح أنس صباح فخري وكيل الشؤون العلمية والفنية في المعهد بتصريح لمراسلة سانا أنه انطلاقاً وإيماناً من أهمية الموسيقا بشكل عام في الحياة، وبشكل خاص لمدينة حلب لتفردها بنمط موسيقا القدود الحلبية جاء تأكيد المعهد على دعم الحركة الثقافية الموسيقية.

وعبرت الطالبة دعاء أبو رشيد عن شغفها وحبها العزف على آلة الغيتار مبينة أن الموسيقا تساعد على بناء الشخصية وترتيب الأفكار والتمسك بالمبادئ والقيم الحضارية.

ورأت هانيا عازفة آلة الغيتار وتعمل في إدارة معهد صباح فخري في الموسيقا لغة تحكي عن حضارة وطن إضافة إلى أنها تمنح الإنسان شعوراً بالتفاؤل وتغذي الروح بما هو جميل لافتة إلى مشاركة 18 طالباً وطالبة في عزف المقطوعات الموسيقية العالمية بأداء متقن عبر دراسة أكاديمية.

وقالت الطالبة ولاء بنش: إنها تحاول إيصال الأحاسيس الراقية من خلال عزف المقطوعات الموسيقية فضلاً عن أن العزف يولد لديها طاقة إيجابية للتغلب على جميع ما يعترضها في الحياة.

وبين الطالب علي سليمان أن لديه شغفاً وحماسة لعزف المقطوعات الكلاسيكية لذلك اختار الغيتار ليكون آلته المفضلة موضحاً أنه انضم للفرقة منذ سنتين ويفضل عزف مقطوعة بولكا لكونها تتضمن الألحان التي تتميز بالحركة والنشاط والتكرار.

أسماء خيرو

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency