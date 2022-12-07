وفاة طالب وإصابة تسعة جراء تدهور مركبة لنقل الطلاب بمنطقة قدسيا

ريف دمشق-سانا

توفي طالب وأصيب تسعة آخرون من جراء تدهور مركبة نوع (ميكرو باص) لنقل طلاب المدارس كانت تقل أربعة وعشرين طالباً في مدينة قدسيا شارع الخياطين – كوران.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها أنه تم على الفور إرسال دوريات من شرطة منطقة قدسيا وعناصر فرع مرور ريف دمشق وسيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان، حيث تم إسعاف الطلاب المصابين إلى المراكز الطبية ضمن المنطقة ومشفى المواساة بدمشق، مشيرة إلى أنه تم توقيف سائق المركبة وحجزها وما زالت التحقيقات مستمرة.

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