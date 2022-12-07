حفل غنائي منوع للمغنية سهير صوان على مسرح قصر الثقافة بحمص

حمص-سانا

صدح صوت المغنية سهير صوان على مسرح قصر الثقافة في حمص اليوم بمجموعة من الأغاني العربية والغربية، حيث قدمت مقطوعات منوعة كلاسيكية وأوبرالية، إضافة إلى أغان معاصرة لذكرى وجوليا، وأخرى طربية لعبد الوهاب وليلى مراد ، وذلك وسط تفاعل وتصفيق من الحضور.

وأكدت صوان لمراسلة سانا أنها حاولت تقديم حفل غنائي منوع عربي وغربي لإرضاء مختلف الأذواق، مشيرة إلى صعوبة انتقاء الأغاني أو المقطوعات وتقديمها أمام جمهور حمص الذواق للفن والموسيقا.

بدوره قال قائد الفرقة الموسيقية سليمان مامو: إن الفرقة قدمت اليوم نحو 12 أغنية ومقطوعة موسيقية تنوعت بين الكلاسيكي والغربي والعربي، معتبراً أن الحفلات الموسيقية والغنائية التي تقام على مسرح قصر الثقافة في حمص تحمل طابعاً مميزاً دائماً من خلال التفاعل الكبير الذي يحدث بين الفنان والجمهور، وهذا دليل على عمق الوعي الثقافي والفكري للحضور.

مثال جمول

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