الجيش الجزائري يعتقل خمسة إرهابيين

الجزائر-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم اعتقال خمسة إرهابيين خلال عمليات أمنية منفصلة خلال الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الوزارة قولها في بيان: إن وحدات ومفارز الجيش الوطني نفذت خلال الفترة الممتدة من الـ 30 من تشرين الثاني إلى السادس من الشهر الجاري عدداً من العمليات الأمنية، أسفرت عن اعتقال خمسة إرهابيين في عدد من ولايات البلاد، دون أن تورد المزيد من التفاصيل.

ويقوم الجيش الجزائري بملاحقة التنظيمات الإرهابية في عدد من الولايات، وتدمير أوكار وأسلحة تابعة لها باستمرار للحفاظ على أمن البلاد.

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